Wer hat das Auto in Dillingen angefahren?

Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall in Donaualtheim.

Im Zeitraum zwischen etwa 23 Uhr an Heiligabend und 9 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag stand in der Marienstraße auf Höhe der Hausnummer 7 in Donaualtheim ein weißer Opel-Transporter ordnungsgemäß geparkt.

Die Dillinger Polizei ermittelt

Ein bislang Unbekannter streifte vermutlich das Fahrzeug im genannten Zeitraum, wobei der linke Außenspiegel des Opels beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Verursacher. Es wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)