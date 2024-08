Wer hat das Dillinger Bahnhofsgebäude beschmiert?

Unbekannte haben in Dillingen einen hohen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, haben in der Nacht auf Montag bislang unbekannte Täter die komplette Fassade des alten Betriebsgebäudes der DB in der Bahnhofstraße mit Graffiti beschmiert. Zudem verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zugang zum Gebäude.

10.000 Euro Schaden in Dillingen angerichtet

Der entstandene Sachschaden wurde auf 10.000 Euro beziffert. Seitens der Polizeiinspektion Dillingen wurde ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizei (09071/560) zu melden. (AZ)