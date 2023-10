Wer hat das Dillinger Obdachlosenheim beschädigt?

Ein Bewohner des Dillinger Obdachlosenheims hat eine Scheibe zerstört. Nun wird ermittelt.

Bei der Polizei in Dillingen ist am Dienstag eine Anzeige wegen Sachbeschädigung am Obdachlosenheim der Stadt Dillingen in der Schützenstraße erstattet worden. Der Vorfall hatte sich bereits am 4. September ereignet als ein 34-jähriger Bewohner des Heims mehrere Glasscheiben zerstört und Bretter eines Holzschuppens abgerissen hatte.

Gegen diesen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest und wird derzeit geklärt. (AZ)