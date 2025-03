Wer hat das Fahrrad in Dillingen gestohlen?

Unbekannte Diebe haben in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, auf Sonntag, 19.30 Uhr, ein in der Kardinal-von-Waldburg-Straße in Dillingen versperrtes schwarzes Fahrrad vom Hersteller Cube, Typ Cross Configuration, gestohlen. Der Wert des gestohlenen Rads beläuft sich auf circa 850 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrads. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)

