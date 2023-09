Wer hat das Fenster einer Dillinger Lagerhalle eingeworfen?

Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wer sich an einer Lagerhalle in Dillingen zu schaffen gemacht hat.

Zwischen 2. und 12. September wurde in ein Lagerhaus an der Guilleaumestraße in Dillingen eine Fensterscheibe eingeworfen und eine Holzverschalung eines bereits beschädigten Fensters herausgerissen.

Vermutlich dürfte es sich bei den Tätern um Kinder und Jugendliche handeln, die sich immer wieder auf dem Gelände der Lagerhalle aufhalten. Der Sachschaden am Fenster wird mit rund 300 Euro beziffert. (AZ)