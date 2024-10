Wer hat das teure Fahrrad aus dem Treppenhaus in Dillingen gestohlen?

Bisher unbekannte Diebe entwendeten am Dienstag zwischen 16.50 und 20 Uhr aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Kapuzinerstraße in Dillingen ein gelb-schwarzes Downhill-Rad vom Hersteller Canyon, Typ Sender und einen daran angebrachten schwarzen Fahrradhelm der Marke POC im Gesamtwert von rund 1500 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Diebstahls eines Fahrrads aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)