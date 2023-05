Wer hat das teure Fahrrad in Dillingen geklaut?

In Dillingen ist ein teures Mountainbike gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Zwischen 14. und dem 21. Mai wurde ein Mountainbike der Marke Cube Reaction Pro Allround in schwarz, aus einer Garage in der Jahnstraße (auf Höhe der 10er-Hausnummern) in Dillingen entwendet. Der Wert des Rades wird mit rund 1500 Euro beziffert. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)