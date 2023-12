Wer hat den Automaten in Dillingen aufgebrochen?

Ein SB-Automat ist in Dillingen mutwillig aufgebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Dillinger Polizei wurde am Mittwoch ein Automatenaufbruch auf einem Parkplatz in der Otto-Brenner-Straße in Dillingen gemeldet. Im Rahmen der polizeilichen Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass sich ein bislang unbekannter Täter vom 26. auf 27. Dezember an dem SB-Automaten zu schaffen machte und hierbei einen Geldbetrag von rund 2000 Euro erbeuten konnte.

Schaden von mehreren tausend Euro

Dabei hinterließ der unbekannte Täter einen Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten sich bei der Dillinger Polizei unter 09071/560 zu melden. (AZ)