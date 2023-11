Wer hat den E-Scooter in Dillingen geklaut?

Die Polizei sucht Zeugen, die einen Diebstahl in Dillingen beobachtet haben. Ein E-Scooter ist entwendet worden.

Bisher unbekannte Diebe entwendeten am Donnerstag gegen 16 Uhr einen schwarz-grauen E-Scooter vom Hersteller Segway-Nenbot, der in der Kapuzinerstraße in Dillingen abgestellt war.

Der 31-jährige Besitzer des Fahrzeugs befand sich zum Zeitpunkt des Diebstahls beim Einkaufen in einem dortigen Geschäft. Der Wert des gestohlenen Elektrorollers beträgt etwa 150 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)