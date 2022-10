Wer hat die Fassade am Dillinger Forstamt beschmiert?

Die Dillinger Polizei sucht einen Graffiti-Sprüher - und Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Die Dillinger Polizei meldet in ihrem Bericht, dass im Zeitraum zwischen 14. und 18. Oktober die Fassade des Forstamtes am Kasernplatz in Dillingen beschädigt worden ist.

Mit lila Farbe Schaden angerichtet

Konkret haben Unbekannte dort ein Graffiti an die Wand gesprüht - mit lila Farbe. Es entstand ein Schaden von circa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)

