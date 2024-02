Wer hat die Herrentoilette beim Colleg in Dillingen beschädigt?

Unbekannte haben mit einem Stein die Toilette in der Dillinger Benediktinergasse beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Bisher Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 7 und 20.30 Uhr mit einem Stein eine öffentliche Herrentoilette in der Benediktinergasse in Dillingen beschädigt.

Den Schaden gibt die Dillinger Polizei mit 300 Euro an

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)