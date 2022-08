Wer hat die Mülltonne in Dillingen absichtlich angezündet?

Die Dillinger Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Zwischen 20 und 20.44 Uhr am Samstagabend wurde vermutlich durch einen bislang unbekannten Täter eine in der Donauwörther Straße in Dillingen auf Höhe Hausnummer 56 abgestellte Papiermülltonne in Brand gesetzt. Diese brannte vollständig aus.

Zeugen sollen sich melden

Für das danebenstehende Wohngebäude bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Es entstand etwa 150 Euro Sachschaden. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

