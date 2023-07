Dillingen

Wer hat die Radmuttern am Transporter in Dillingen gelockert?

Unbekannte haben die Radmuttern an einem geparkten Kleintransporter in Dillingen gelockert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Bisher unbekannte Täter lockerten in der Zeit von 8. Juli, 22 Uhr, bis 9. Juli, 9.15 Uhr, an einem Ford-Kleintransporter, der in der Albertalstraße in Dillingen geparkt war, an der linken Vorderradfelge sämtliche Radmuttern. Eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer war nicht gegeben. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)

