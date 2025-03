Wer hat ein Auto in Dillingen angefahren?

Ein Unbekannter hat in Dillingen ein Auto angefahren und ist dann geflohen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Dienstag zwischen 14.40 und 15.40 Uhr in der Kapuzinerstraße. Eine 66-jährige Geschädigte hatte ihren Pkw, einen schwarzen VW Golf, in einer Parkbucht in Fahrtrichtung der Altheimerstraße auf Höhe eines dortigen Cafés abgestellt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie linksseitig an der Heckstoßstange ihres Autos einen Lackschaden feststellen. Offensichtlich wurde der Schaden durch einen bislang unbekannten Täter beim Ein- oder Ausparken verursacht. Dieser entfernte sich im Anschluss, ohne den Unfall zu melden. Die Polizeiinspektion Dillingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Dillinger Polizei (09071/560) zu melden. (AZ)

