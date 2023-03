Wer hat in Dillingen einen Geldbeutel aus einem Einkaufskorb geklaut?

Man ist beim Einkaufen und nur kurz abgelenkt. Dann ist der Geldbeutel weg. Das ist am Dienstag einer Dillingerin passiert.

Sehr geärgert hat sich wohl eine Dillingerin bei einem Einkauf im Supermarkt. Am Dienstag zwischen 16.30 und 17 Uhr ist sie in der Johannes-Scheiffele-Straße beim Einkaufen, den Geldbeutel hatte sie in ihren Einkaufskorb gelegt.

Beim Bezahlen merkt die Dillingerin, dass etwas fehlt

Als sie die eingekauften Waren am Kassenband bezahlen will, stellt sie laut Polizeibericht den Diebstahl fest. Neben der EC-Karte befanden sich auch der Personalausweis und Führerschein im Geldbeutel. (AZ)

Lesen Sie dazu auch