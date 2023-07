Dillingen

11:45 Uhr

Wer hat in Dillingen Heckscheibe an einem Auto eingeschlagen?

Die Polizei ermittelt wegen der Beschädigung an einem Auto, das in der Donauwörther Straße in Dillingen geparkt war.

Einen Schaden von etwa 500 Euro hat ein bisher Unbekannter an einem grauen Audi A4 verursacht. Der Wagen war in der Zeit von Samstagnachmittag, 17 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 14.15 Uhr, in der Donauwörther Straße in Dillingen geparkt. Die Dillinger Polizei bittet um Hinweise Die Unbekannten schlugen die Heckscheibe des Autos ein. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)

