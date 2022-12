Wer hat Steine gegen das Haus in Dillingen geworfen?

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen.

Bisher unbekannte Täter beschädigten am Sonntag gegen 18.30 Uhr mutwillig einen Rollladen eines Einfamilienhauses in der Straße „Krankenhausberg“ in Höchstädt, indem sie Kieselsteine dagegen warfen.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)