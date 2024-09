Wer hat unerlaubt eine Runde mit dem E-Scooter in Dillingen gedreht?

Der Dillinger Polizei ist am Sonntagabend ein herrenloser E-Scooter in einem Gebüsch in der Straße Am Mittelfeld gemeldet worden. Es konnte im weiteren Verlauf ermittelt werden, dass der E-Scooter kurze Zeit vorher in der Schultheißstraße entwendet wurde.

Der Geschädigte wurde daraufhin über den Fund in Kenntnis gesetzt und holte den E-Scooter an der Fundörtlichkeit ab. Durch die Polizeiinspektion Dillingen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs eingeleitet. Zeugenhinweise werden durch die Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 entgegengenommen. (AZ)