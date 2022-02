Wer hat versucht ein Auto in Dillingen aufzubrechen?

Bereits Mitte Januar wollten Unbekannte ein Auto auf dem Schloßparkplatz in Dillingen aufbrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bisher unbekannte Täter versuchten am 15. Januar zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr, einen grauen Opel Astra, der auf dem Schloßparkplatz in der Dillinger Lammstraße geparkt war, gewaltsam an der hinteren rechten Fahrzeugtür aufzubrechen. Der Schaden am Opel beziffert sich auf etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (pol)