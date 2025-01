Wer ist in Dillingen in das Gartenhaus eingebrochen?

Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich am Sonntag zwischen 0.30 Uhr und 9 Uhr unbefugt Zutritt auf ein Gartengrundstück in der Schretzheimer Straße in Dillingen. Der Spurenlage zufolge bewegte sich der Unbekannte auf ein dortiges Gartenhaus zu. Nach derzeitigem Stand wurde daraus nichts entwendet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch. Die Polizeiinspektion Dillingen nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)