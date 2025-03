Wer ist in eine Dillinger Zahnarztpraxis eingebrochen?

Bereits am Dienstag gegen 21.30 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über die Kellerräume des Anwesens in der Lauinger Straße in die Räumlichkeiten einer Zahnarztpraxis. Am Tatort wurden mehrere Räume durchwühlt und Gegenstände von geringem Wert entwendet. Sachdienliche Hinweise zum Täter und Tathergang werden von der Polizei unter der Rufnummer 09071/560 entgegengenommen. (AZ)

Simone Fritzmeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zahnarztpraxis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis