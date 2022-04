Dillingen

Wer trauernden Menschen im Kreis Dillingen hilft

Plus Seit zehn Jahren gibt es das Dillinger Lebenscafé für Trauernde. In der Pandemie wurden die Ehrenamtlichen kreativ. Mit Erfolg, sagen auch Betroffene.

Von Cordula Homann

Carmen Pozar sagt, sie hat ihre große Liebe verloren. Am 5. Januar starb ihr Hans, mit 94 Jahren. Dann musste die 46-Jährige auch noch aus der gemeinsamen Wohnung in Wertingen ausziehen. Eines Tages brach sie zusammen. Und wendete sich an die Dillinger Caritas. Seitdem hat sie Kontakt zu den Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleitern und sagt: "Es ist immer noch sehr schwer für mich. Aber ich wüsste nicht, wo ich ohne die Caritas wäre."

