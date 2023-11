Wer vermisst einen Feuerlöscher?

Die Polizei findet in Dillingen einen verplombten Feuerlöscher, der mutmaßlich gestohlen worden ist. Jetzt sucht sie den Besitzer.

Eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen stellte am Mittwoch gegen 19.10 Uhr auf dem Schlossparkplatz in der Dillinger Lammstraße einen Feuerlöscher fest, der mutmaßlich aus einem Diebstahl stammt. Der Feuerlöscher war vollständig gefüllt und verplombt, wie die Beamten in ihrem Pressebericht erklären. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)