Dillingen

06:00 Uhr

Wer will einen Stuhl aus dem Dillinger Kings-Road-Pub?

Die alten Stühle des Dillinger Kings-Road-Pub müssen raus. Wirt Matthias Stutzmüller verkauft sie zugunsten der Kartei der Not und legt dieselbe Summe pro verkauftem Stuhl für unser Leserhilfswerk drauf.

Plus Rita und Matthias Stutzmüller erneuern das Mobiliar der Kult-Kneipe in der Königstraße. Die alten Stühle werden für die Kartei der Not verkauft.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Mit dem Leben eines Wirts hatte Matthias Stutzmüller früher wenig zu tun. Der Gundelfinger ist gelernter Drechsler, bei der Firma Ulbricht in Lauingen fertigte er Nussknacker. Seine Frau Rita allerdings zapft bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten Bier im Kings-Road-Pub in der Dillinger Königstraße. Als Wirtin Jeanine Weigl, die alle nur Jenny nannten, im Mai 2016 aus gesundheitlichen Gründen ihre Kneipe übergab, übernahmen Rita und Matthias Stutzmüller. "Das funktioniert doch nur, wenn man es gemeinsam macht", dachte sich der Gundelfinger damals. "Dann habe ich meinen bisherigen Beruf an den Nagel gehängt", sagt der 53-Jährige im Rückblick.

Zuvor habe er nur im privaten Bereich gelegentlich mal ein wenig ausgeschenkt. Seine Entscheidung, darauf sein Berufsleben zu gründen, bereue er nach mittlerweile fast acht Jahren nicht, sagt Stutzmüller. "Mir macht das hier immer noch richtig Spaß", berichtet der Gastronom. 16 Servicekräfte sorgen inzwischen dafür, dass die Gäste im Kings-Road-Pub nicht durstig dasitzen müssen. Matthias Stutzmüller ist viel an Vormittagen und nachmittags vor Ort, um aufzuräumen und herzurichten. Zudem verbringt der Gundelfinger zwei bis drei Abende in der Königstraßen-Kneipe. "Im Regelfall sind ich und meine Frau getrennt hier."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen