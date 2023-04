Dillingen

06:00 Uhr

Hotpants-Werbung auf Kipper von Dillinger Firma: Spaß oder Sexismus?

Plus Ein Dillinger Recycling-Unternehmer wirbt auf einem seiner Auflieger mit einem Bild, das eine leicht bekleidete Frau von hinten zeigt. Ist das noch zeitgemäß?

Das "Bild des Anstoßes" ist ein wenig vom Staub überdeckt, doch trotzdem noch gut erkennbar. Auf der Rückseite eines Kippers, mit dem Schutt, Kies, Sand transportiert wird, ist die Rückseite einer Frau zu sehen, die allerdings nur spärlich mit Hotpants bekleidet. Mit der rechten Hand zieht sie die Hose hoch und präsentiert ein Herz-Tattoo auf der Po-Backe. In der linken Hand hält sie einen Schraubenschlüssel. Daneben prangt der Schriftzug eines Dillinger Recycling-Unternehmens. Das Foto vom Kipper hat kürzlich ein Leser gemacht und unserer Redaktion geschickt. Mit dem Kommentar: "Unglaublich, dass es so was heute noch gibt." Warum gibt es das noch, haben wir also den Recycling-Unternehmer gefragt.

Anruf bei Matthias Fisel, er ist Prokurist beim gleichnamigen Recycling- und Logistik-Betrieb in Dillingen. Er sagt: „Die Werbung ist nicht sexistisch gemeint. Sexismus-Debatte um Krankenkassen-Clip mit Pornodarstellerin Das ist nur dafür da, dass sich die Werbung besser einprägt.“ Zudem stamme der Aufkleber auf dem Kipper gar nicht vom Unternehmen selbst, sondern man habe das Fahrzeug mit Werbung beim Hersteller abgekauft – und die Werbung nicht abgemacht. Es fahre aber auch nur ein Auflieger mit dem Bild für die Firma Fisel herum, alle anderen trügen die üblichen Beschriftungen.

