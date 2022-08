Werner Eitle übergibt den Schlüssel an Tanja Barfüßler

Plus Mit weisen Sprüchen, Geschenken und dem höchsten schwäbischen Lob verabschiedet sich die Bonaventura-Fachakademie für Sozialpädagogik von Schulleiter Werner Eitle.

Alles hat seine Zeit. Dieses Motto hatte sich Werner Eitle für den Abschlussgottesdienst der Bonaventura-Fachakademie für Sozialpädagogik Dillingen gewünscht. Der Schulleiter verabschiedete sich nach 30 Jahren von der Einrichtung, die er zwölf Jahre lang leitete, in den Ruhestand. Und das tat er bei der anschließenden Feier in der Dillinger Stadthalle genauso, wie ihn seine Schüler und Mitarbeiter stets gekannt haben.