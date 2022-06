Auch Elektriker-Azubis arbeiten schon mit Cloudlösungen

Plus Bei der Elektro-Innung im Kreis Dillingen hat sich einiges verändert. Das betrifft nicht nur die Vorstandsposten.

Mit den Worten „Ich hätt’s nicht aufgeben sollen“, verabschiedete sich der Höchstädter Rainhard Kunzmann von seinem Posten als Lehrlingswart der Innung für Elektro- und Informationstechnik Dillingen. 34 Jahre lang hatte der 77-Jährige dieses herausfordernde Ehrenamt inne und, wie man ihm auch bei seinen Abschiedsworten anmerkte, mit viel Herzblut ausgeübt.