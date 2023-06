Autofahrerin fährt nach Kollision mit Radlerin in Dillingen davon

In Dillingen und Wertingen verschwinden zwei Autofahrer von Unfallstellen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In Dillingen ist es am Sonntag zu einer Kollision einer Auto- und einer Radfahrerin gekommen. Gegen 19.15 Uhr wurde eine 56-jährige Fahrradfahrerin am Hinterrad von der bisher unbekannten Fahrerin eines schwarzen BMW erfasst, die aus der Einmündung des Auholzwegs in den Georg-Schmied-Ring einfahren wollte. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Hierdurch verlor die Fahrradfahrerin das Gleichgewicht und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Radlerin sprach die Unfallverursacherin auf den Unfall an, diese fuhr jedoch weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefon 09071/560.

Unfallflucht auch auf Kreisstraße bei Wertingen

Zu einer weiteren Unfallflucht ist es am Montag gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Unterthürheim und Wertingen gekommen. Eine 53-jährige Fahrerin eines Mazda war auf der Kreisstraße unterwegs, ein bisher unbekannter Fahrer einer entgegenkommenden blauen Limousine stieß mit dem linken Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel des Mazda. Während die 53-Jährige nach dem Zusammenstoß angehalten hatte, entfernte sich der Fahrer des blauen Wagens unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Mazda beläuft sich auf etwa 50 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/9951-0. (AZ)

