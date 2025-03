Berufsorientierung: Gesundheitsberufe in Dillingen und Wertingen kennenlernen

Regionale Gesundheitsakteure veranstalten auch in diesem Jahr wieder die „Tour de Care“, um für Gesundheitsberufe zu werben. Die Aktion richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die Interesse an einer Ausbildung in diesem Bereich haben, und findet am Samstag, 15. März, statt.

Organisiert wird die Tour unter anderem von der „Gesundheitsregion plus“, den Berufsfachschulen für Pflege, den Kreiskliniken, dem Rettungsdienst und Altenheimen. Ziel ist es, dass die Schüler an einem Tag einen Einblick in die verschiedenen Gesundheitsberufe bekommen können.

Angeboten werden jeweils eine Tour in Dillingen und in Wertingen. Die Tour in Dillingen beginnt am Haupteingang der Kreisklinik St. Elisabeth in Dillingen um 8 Uhr und endet dort um 13 Uhr. Sie bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, verschiedene Einrichtungen wie die Kreiskliniken Dillingen Wertingen gGmbH, das Sanitätshaus Hilscher, den Rettungsdienst des BRK sowie die Pflegeeinrichtung Haus der Senioren in Gundelfingen zu besuchen und kennenzulernen. Die Tour in Wertingen läuft von 14 bis 18 Uhr und startet am Eingang des Seniorenzentrums St. Klara in Wertingen und führt außerdem durch die Kreisklinik Wertingen sowie die Berufsfachschule für Pflege in Wertingen.

Mit praxisnahen Übungen die verschiedenen Berufe kennenlernen

Interessierte können sich vor Ort einen umfassenden Überblick über die Arbeitsfelder, mit praxisnahen Übungen, und verschiedenen Ausbildungen im Gesundheits- und Pflegebereich verschaffen. Der Besuch dieser Einrichtungen soll den Jugendlichen die Chancen und Perspektiven im Gesundheitswesen näherbringen und eine fundierte Entscheidungshilfe für ihre berufliche Zukunft bieten. Landrat Markus Müller nennt die Aktion eine „hervorragende Gelegenheit, jungen Menschen die Vielfalt der Berufe im Gesundheitswesen näherzubringen“. Er hoffe, dass viele Schülerinnen und Schüler, falls gewünscht mit ihren Eltern, das Angebot nutzen und an der Tour de Care teilnehmen. (AZ)

Info: Die Veranstaltung ist kostenlos und richtet sich an alle interessierten Schülerinnen und -schüler, deren Eltern sowie an andere Ausbildungssuchende im Bereich Pflege und Gesundheit. Für die Planungen ist eine Anmeldung bis zum 10. März erwünscht. Anmelden kann man sich bei Andreas Frech, Pflegedienstleitung Kreiskliniken Dillingen Wertingen, unter der Telefon 09071/578016 oder unter andreas.frech@khdw.de.