Beschädigte Autos aus Parkplätzen: Polizei bittet um Hinweise

Schäden an geparkten Wagen: In Dillingen und Wertingen sind Autofahrer nach Unfällen geflüchtet. Die Beamten bitten Zeugen um Hinweise.

Drei Fälle von Fahrerflucht haben sich am Dienstag auf Parkplätzen in Dillingen und Wertingen ereignet. Ein Autofahrer ist am Dienstag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr mit der Anhängerkupplung seines Fahrzeugs gegen die Heckstoßstange eines geparkten schwarzen BMW 730d auf einem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts im Kasernplatz in Dillingen gefahren. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher der Polizei zufolge unerlaubt. Der Schaden am BMW beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Dillingen/Wertingen: Autofahrer beschädigen geparkte Autos und flüchten

Eine weitere Fahrerflucht geschah in Dillingen zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr. Auf einem Kundenparkplatz in der Donauwörther Straße wurde ein geparkter weißer Opel Crossland am Heck von einem anderen Wagen mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken angefahren. Der Schaden steht bisher nicht fest. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Hinweise unter 09071/560.

Eine Fahrerin eines roten Ford Mondeos parkte ihren Wagen am Dienstag zwischen 07.30 Uhr und 15.45 Uhr auf dem Besucherparkplatz des Wertinger Krankenhauses in der Straße „Ebersberg“. Bei ihrer Rückkehr stellte sie an ihrem Auto hinten links einen Schaden fest. Auch hier beging eine Person Fahrerflucht und hinterließ einen Schaden von ungefähr 500 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Hinweise unter 08272/99510. (AZ)