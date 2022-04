Besondere Bäuerin aus dem Landkreis Dillingen gesucht

Im Kreis Dillingen findet ein Wettbewerb statt. Kreative Ideen sich gefragt.

Bäuerinnen, die mit Ideenreichtum, Mut und Geschick neue Tätigkeitsfelder und zusätzliche Einkommensquellen für ihre landwirtschaftlichen Betriebe erschlossen haben, können sich ab sofort für den Wettbewerb „Bäuerin als Unternehmerin des Jahres 2022“ bewerben.

„Mit Engagement und Risikobereitschaft bauen unsere Bäuerinnen erfolgreiche Betriebszweige auf. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Existenzsicherung auf den Höfen, aber auch, dass unsere ländlichen Räume als Lebens- und Arbeitsorte attraktiv bleiben. Wir brauchen solche Vorbilder. Mit unserem Preis möchten wir auch andere motivieren, es ihnen gleichzutun“, sagte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber zum Start der Bewerbungsrunde. Das teilt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen–Wertingen mit.

Preisgeld in Höhe von 2500 Euro gewinnen

Der Wettbewerb steht unter dem Motto: „Bäuerinnen als Unternehmerinnen – kreativ und zukunftsorientiert“. Insgesamt gibt es bis zu drei Staatsehrenpreise mit einem Preisgeld in Höhe von 2500 Euro und bis zu zwei Sonderpreise mit jeweils 1000 Euro. In diesem Jahr werden zusätzlich Bäuerinnen mit einem Sonderpreis ausgezeichnet, die mit ihrem Unternehmen einen besonderen Beitrag zur kulturellen Vielfalt in ihrer Region leisten.

Bewerbungsunterlagen sind online unter landwirtschaft.bayern.de/unternehmerin einsehbar. Die Bewerbung muss bis zum 9. Mai digital eingegangen sein. Weitere Informationen zur Teilnahme über das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen unter Telefon 08272/80060. (pm)

