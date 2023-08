Dillingen/Wertingen

Das empfehlen Buchhändlerinnen aus dem Landkreis für den Spätsommer

In der Buchhandlung Gerblinger in Wertingen weiß man: Derzeit sind bei Jugendlichen Bücher wie "Fourth Wing" angesagt.

Plus Bücher versüßen den Spätsommer. Für manche Zielgruppen ist die Auswahl an Lesestoff größer als für andere, wie Händlerinnen aus Wertingen und Dillingen verraten.

Von Kristina Orth

Wer geht heute noch in die Bücherei oder den Buchladen und wer nicht? Vom klassischen Krimi, über Kinderbücher bis zum Tik-Tok Buch und der Toniebox. Was lesen oder hören die verschiedenen Altersgruppen gerne? Brigitte Schöllhorn, Leiterin der Bücherei Dillingen, Patrick Höfer Leiter der Kreisfahrbücherei Wertingen und Christine Gerblinger aus Wertingen verraten, was gerade besonders gut über die Theke geht.

Christine Gerblinger, Inhaberin des gleichnamigen Ladens in Wertingen, weiß über ihre Kundschaft zu berichten: „Querbeet. Aber Männer kommen nur, wenn sie neuen Lesestoff brauchen.“ In der Dillinger Bücherei bei Brigitte Schöllhorn leiht auch fast jeder aus: „Die Zielgruppe reicht von den Bücherbabys bis zu den Senioren, nur bei den Jugendlichen ab 13 bis 20 Jahren wäre Luft nach oben.“ Ein Eindruck den Patrick Höfer von der Kreisfahrbücherei Wertingen teilt. Wenn Jugendliche den Weg in die Dillinger und Wertinger Bücherei finden, dann stehen eher Mädchen an den Ausleihregalen für Mangas, Fantasy und Young Adult berichtet Bibliothekarin Schöllhorn. Julia Veh von Bücher Brenner in Dillingen hingegen berichtet: „Inzwischen sind sehr stark die jungen Erwachsenen von 16 bis 20 Jahren bei uns vertreten.“ Sie ergänzt: „Für Jungs ab zwölf Jahren gibt es wenig im Angebot.“ Klassiker wie „Harry Potter“ und „Percy Jackson“ wären nach wie vor gefragt. Neuer ist die Reihe „Keepers of the lost city“ von Shannon Messenger. In der Buchreihe geht es um eine magische Schule.

