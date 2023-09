Den richtigen Hüftschwung mit der Volkshochschule lernen

Trendaktivitäten und Klassiker sind im neuen Programm der Vhs Donau-Zusam enthalten. Wer möchte, kann auch einen Blick in den Arbeitsalltag von Landkreisfirmen werfen.

„Das wollte ich schon immer mal sehen: Wie wird ein Auto hergestellt? Was macht eigentlich diese oder jene Firma in der Region genau? Oder: wie läuft die Probe eines weltberühmten Orchesters ab?“ Die Volkshochschule (Vhs) Donau Zusam macht es möglich: Live und mit Führung einen Blick hinter die Kulissen bei BMW München, bei Verotec in Lauingen, bei Maschinenbau Schaarschmidt in Gundelfingen, im E-Werk Frauenstetten werfen oder bei einer Generalprobe der Münchener Philharmoniker dabei sein. Diese und weitere Programmpunkte sind nur eine kleine Auswahl der Highlights im mehr als 120 Seiten starkem Programm für das Herbst-/Wintersemester des Volkshochschulverbundes. Ob in Gundelfingen, Holzheim, Lauingen, Wertingen, Buttenwiesen oder Wittislingen – jeder kann an allen Angeboten teilnehmen und sich für die Kurse an allen Veranstaltungsorten anmelden.

Die Werksbesichtigungen gehören zur übergeordneten Rubrik „Vhs unterwegs“ – ebenso wie Fahrten, Exkursionen, Wanderungen und Führungen an die verschiedensten Orte. Ausflüge zu weiter entfernten Ausstellungen und das Angebot zum Besuch von kulturellen Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerten oder Theateraufführungen sind ebenfalls wieder zahlreich im Programm vertreten: dabei geht es sowohl in die umliegenden Großstädte – als Beispiel sei die Fahrt zum Neujahrskonzert und die Theaterfahrten nach Ulm genannt – als auch in die nahe Region. Das Heimatmuseum Wertingen, die Stadtspaziergänge Lauingen oder das Stadtarchiv Gundelfingen halten viel Interessantes und Wissenswertes aus der Region (nicht nur) für Einheimische bereit.

Wer will im Kreis Dillingen künstlerisch aktiv werden?

Wer Lust hat, neue Handarbeitstechniken auszuprobieren, der ist im Bereich Kultur/ Kreatives und künstlerisches Gestalten genau richtig: Häkeln, Filzen, Weidenflechten – es gibt so viele Möglichkeiten, selbst kreativ zu werden und damit Schönes für die Liebsten herzustellen.

Ob als Weihnachtsgeschenk oder für sich selbst, das Vhs-Programm bietet alles an Techniken an, was gerade angesagt ist. Auch absolute Neuanfänger*innen können mit einem Kurs bei der VHS den Einstieg in ein neues Hobby finden. In der Gruppe und mit einem Profi, der anleitet und hilft, sind auch Motivation, Ausdauer und Freude viel größer. Das gilt übrigens nicht nur für die Kreativ-Kurse, sondern auch für die vielen Sport- und Bewegungsangebote von Hula-Hoop über Kickboxen bis zum Einstudieren lateinamerikanischer Tanzchoreografien.

Die Vhs Donau-Zusam bietet Termine für Seele, Geist und Körper

Kochen, Sprachen lernen, die digitale Welt entdecken – was auch immer, man ausprobieren möchte, das Programm bietet viele Möglichkeiten. Herbst und Winter sind für viele Menschen die richtige Zeit, um zur Ruhe zu kommen, sich Gutes zu tun und sich um das Wohlbefinden von Körper, Geist und Seele zu kümmern. Die Kurse vermitteln theoretisches Wissen ebenso wie praktische Umsetzung. Von Yoga über Quigong bis zu Achtsamkeitskursen und natürlich jede Menge Interessantes rund um das Thema Ernährung werden Vorträge und Kurse angeboten. Wer das Winterhalbjahr lieber dafür nutzen möchte, seine Sprachkenntnisse zu verbessern, wird ebenfalls fündig: Englisch-, Französisch-, Italienisch-, Spanisch- und natürlich Deutschkurse können belegt werden.

Nicht nur für Vergnügen und Freizeitgestaltung bietet die Vhs DonauZusam ein breites Angebot. Zahlreiche Kurse bieten praktische Alltagshilfe. So können auch Laien lernen, Grafiken und Layouts selbst mit Canva zu erstellen und bekommen Hilfe beim Online-Banking, erhalten aber auch wertvolle Informationen zum Umgang mit Haustieren oder Unterstützung bei der Existenzgründung. (AZ)





Info und Anmeldung

Das neue Programm ist ab sofort online und in gedruckter Form in den Rathäusern und Volkshochschulen der DonauZusam-Gemeinden erhältlich. Anmeldestart ist am Montag, 11. September, online, telefonisch, schriftlich oder persönlich. Weitere Infos gibt es online unter www.vhs-donauzusam.de.