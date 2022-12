Diese Geschenktipps haben Buchhändler aus der Region

Experten aus Wertingen und Dillingen haben Geschenkideen, die nicht nur Leseratten freuen dürften.

Mühelos findet sich für jeden ein passendes Weihnachtsgeschenk - da sind sich die Experten und Expertinnen aus Dillingen und Wertingen einig. Wo das geht? Weihnachtseinkauf ohne Stress bieten die regionalen Buchläden. Hier gibt es eine große Auswahl an Büchern. Anregungen geben die persönliche Beratung und Tipps der Buchhändler für den Gabentisch, denn Weihnachtszeit ist schließlich auch Lesezeit. In jedem Fall geben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Buchhandlung Gerblinger in Wertingen und der Buchhandlung Brenner in Dillingen uns eine Auswahl ihrer zahlreichen Buchempfehlungen, sie berichten, welche Bücher besonders nachgefragt sind - und wie man an Heiligabend strahlende Gesichter bekommt.

Vom Kinderbuch bis zum Roman ist für jeden Geschmack und jede Altersgruppe etwas dabei. "Ob spannender Krimi, berührende Liebesgeschichte oder packender historischer Roman - hier findet jeder den passenden Schmöker", sagt Angelika Egger von der Buchhandlung Gerblinger. Julia Veh von Bücher Brenner sagt: "Die Kunden genießen besonders in der Weihnachtszeit die Ruhe in unserer schönen Buchhandlung."

In Ruhe in der Buchhandlung schmökern

Ein weihnachtlich geschmückter Bogen säumt die Eingangstür zur Buchhandlung in der Dillinger Innenstadt. Das Mobiliar mit den braunen, hohen Bücherregalen ist noch im Original und erinnert "an die gute alte Zeit." Zwar sei der Buchladen nicht barrierefrei, doch wer die Stufen nicht hinaufkomme, zu dem kämen die Verkäufer einfach hinaus auf die Straße, berichtet Veh. "Auf Wunsch liefern wir auch nach Hause."

Julia Veh von der Dillinger Buchhandlung Brenner ist begeistert von dem Roman "Sisi" von Karen Duve. "Es ist mein persönlicher Buchtipp", sagt Veh. Foto: Ulrike Walburg

Doch welche Schmöker kann die Buchexpertin besonders empfehlen? Julia Veh ist von dem Roman "Sisi" von Karen Duve sehr begeistert. "Das Buch ist spannend geschrieben, sprachlich sehr gut verfasst und die Fakten um die Kaiserin Sisi sind von der Autorin gut recherchiert und mit Quellen belegt." Oft nachgefragt, werde "Der Flussregenpfeifer" von Tobias Friedrich, eine Geschichte aus der Zeit 1932 bis 1935. Darin steigt ein Hamburger in Ulm in ein Klappkanu und paddelt bis nach Australien.

Bücher, die Frauen in den Mittelpunkt rücken

Marie Benedict thematisiert in "Miss Agatha Christie" und in "Frau Einstein" starke Frauengeschichten. "Dieser Roman handelt von der ersten Frau Albert Einsteins und bringt Mileva Maric zum ersten Mal in Verbindung mit der Entdeckung der Relativitätstheorie."

"Das Date mit dir selbst" von Tom Bobsien lade zur Selbstreflexion und Achtsamkeit ein, sagt Veh. Sie berichtet "bei jungen Erwachsenen sind aktuell besonders Bücher wie der Liebesroman "Never be my Date" von Kate Corell oder "Light Lark" von Alex Aster beliebt.

Auch alte Klassiker sind ein guter Geschenktipp

Der Klassiker "Guck mal, Madita, es schneit" von Astrid Lindgren sollte in keinem Kinderzimmer fehlen, meint Veh. "Furzipups" von Kai Lüftner werde für kleinere Kinder gewünscht.

"Die Amazonas Detektive" von Antonia Michaelis werde von Kindern geschätzt, die schon selbst lesen können. "Dieses Buch ist eine tolle Geschichte und hoch aktuell und thematisiert die Energiekrise", so Veh.

In Wertingen wird ein Buch immer wieder nachbestellt

In der Buchhhandlung Gerblinger sei das Buch "Der Gesang der Flusskrebse" von Delia Owens ein absoluter Klassiker, es ist eine Liebesgeschichte und spielt mit besonderen Naturerlebnissen. "Wir kommen mit der Bestellung kaum nach", berichtet Angelika Egger. Warum ist es so beliebt? "Dieses Buch spricht jeden auf einer anderen Ebene an, wir bekommen sehr viele, positive Rückmeldungen", sagt Egger. Die Buchhändlerin empfiehlt auch "Die Macht der Geographie" von Tim Marshall.

Das Buch arbeite mit Karten und zeige Ursachen für die Geschichte von Kriegen und Krisen auf.

Ein Roman über eine Wissenschaftlerin rief Begeisterung hervor

"Begeisterte Rückmeldungen" gebe es auch für den außergewöhnlichen Roman "Eine Frage der Chemie" von Bonni Garmus. Er spielt in den 50er-Jahren und handelt vom damals ungewöhnlichen wissenschaftlichen Werdegang einer Frau, Elizabeth Zott. "Geschrieben ist der Roman aus der Perspektive der Tochter, das macht das Buch so spannend", so Egger.

Angelika Egger von der Wertinger Buchhandlung Gerblinger schwärmt von dem liebevoll illustrierten Märchenbuch für die ganze Familie "Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd" von Charlie Mackesy. Für Egger ist es ein "Herzensbuch". Foto: Ulrike Walburg

Junge Erwachsene würden oft nach "Night Chronics" von Bianca Iosivoni verlangen oder aus der Reihe von Laura Kneidl nach dem neuen Band "Seelenbund" fragen.

"Die geheime Drachenschule": Das Warten auf den neuen Band hat ein Ende

Bei den Kinderbüchern sei "Die geheime Drachenschule" und weitere Bücher von Emily Skype beliebt, so Egger. Regelmäßig würden junge Leser ungeduldig auf einen weiteren Band warten. "Nun freuen sie sich über die Neuererscheinung 'Der Kampf um die sieben Feuer'".

Der persönliche Favorit von Angelika Egger ist das Märchen für Erwachsene und Kinder "Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd" von Charlie Mackesy. Es geht um Freundschaft und gegenseitige Hilfe. "Das Buch ist wunderschön illustriert", lobt Egger. "Zum Hinschmelzen, es ist ein Herzensbuch."