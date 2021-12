Dillingen/Wertingen

Dürfen Corona-Skeptiker zusammen im Kreis Dillingen „spazieren gehen“?

Bis zu 500 Menschen zogen am Samstag durch die Dillinger Innenstadt und demonstrierten so gegen die Corona-Regeln.

Plus Zahlreiche Menschen ziehen mit Lampen durch Dillingen und Wertingen. Alle haben eine Meinung, aber eine angemeldete Demo ist es nicht. Die Teilnehmer bewegen sich in einer Grauzone.

Von Cordula Homann und Benjamin Reif

Die „Corona-Rebellen-Dillingen“ haben am Samstag einen Spaziergang in Dillingen organisiert und am Montag in Wertingen. Ist das keine Versammlung oder Demonstration, wenn so viele Menschen durch die Stadt ziehen? Sowohl das Dillinger Landratsamt als auch die Polizei sind sich einig: Solche Spaziergänge gelten als Versammlung im Sinne des Bayerischen Versammlungsgesetzes.

