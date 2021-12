Dillingen/Wertingen

11:45 Uhr

Ein Pilotprojekt am Wertinger Gymnasium soll Schule machen

Ein Projekt in Wertingen soll die Sozialkompetenz unter Schülerinnen und Schülern verstärken. Das Konzept könnte auch an anderen Schulen angewandt werden, hofft das Dillinger Jugendamt.

Plus Am Wertinger Gymnasium wird an einem Pilotprojekt gearbeitet. Auch, weil die Ausgaben der Jugendhilfe im Landkreis Dillingen wohl wieder steigen.

Von Cordula Homann

Im jüngsten Jugendhilfeausschuss stellte der Leiter des Dillinger Jugendamtes Tino Cours seinen Bericht für das aktuelle Jahr vor. Die Themen: ein Pilotprojekt in Wertingen, Schulbegleitungen - und die nach wie vor hohe Zahl über Meldungen von Kindeswohlgefährdungen.

