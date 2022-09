Benzinpreise explodieren nach Ende des Tankrabatts auch im Kreis Dillingen

Plus Seit 1. September sind Tankfüllungen wieder extrem teuer geworden. Wie Menschen im Kreis Dillingen damit umgehen und was betroffene Händler dazu sagen.

2,30 Euro für den Liter Diesel. Das tut weh. Und ob das die Obergrenze ist - ungewiss. Der Tankrabatt ist weg, seit 1. September sind die Benzinpreise wieder deutlich angestiegen. Auch im Landkreis Dillingen. Diejenigen, die daran gedacht haben, haben am Vortag noch ihre Autos vollgetankt.