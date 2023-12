Geschäftsführerin erklärt Medizinkonzept zur Rettung der Kreiskliniken

Im Juni beschloss der Kreistag den Plan, der die Existenz beiden Häuser in Dillingen und Wertingen sichern soll. Was haben die ersten Schritte bisher gebracht?

Von Not-Operation, Klinik-Kollaps und nötiger Reanimation wurde im Zusammenhang mit den Kreiskliniken Dillingen/ Wertingen schon gesprochen und dabei reichlich Metaphorik bemüht. Auch der Landrat spricht im Krankenhausausschuss von der Anstrengung, mit dem Medizinkonzept wieder "Herr der Lage auf rauer See" werden zu wollen. In der letzten Sitzung in diesem Jahr gab es im Ausschuss einen Zwischenstand zur Umsetzung des Konzepts und deren Auswirkungen auf die beiden Häuser.

Das Medizinkonzept, das 2023 zusammen mit einer Berliner Beratungsfirma entwickelt wurde, trägt erste Früchte. Im kommenden Jahr sollen sie laut Landrat Müller "volle Wirkung zeigen." Müller sagte aber auch: "Wir hoffen, dass diese nicht vom schwierigen Umfeld konterkariert werden." Teil des Medizinkonzeptes ist die Zusammenlegung von Abteilungen und der Umbau der Wertinger Kreisklinik in ein Schwerpunkthaus für Altersmedizin (Geriatrie). Dieser Plan werde bereits konsequent verfolgt. Klinik-Geschäftsführerin Sonja Greschner sprach im Krankenhausausschuss weitere Punkte an, die bereits umgesetzt wurden.

Teams werden zusammengelegt, Kooperationen geschlossen

So habe man seit Mai das Zentrallabor in Dillingen zusammengezogen. In Wertingen werden nur noch einzelne Laborwerte in einem sogenannten POCT-Betrieb ausgewertet. Das sind Werte, die auf der Klinikstation selbst bestimmt werden können und für das es kein voll ausgestattetes Labor braucht. Sowohl im Labor- als auch beim Röntgenbereich wurden die zuvor einzeln organisierten Teams zusammengelegt. Zudem wurden Kooperationsverträge mit anderen Kliniken in Schwaben geschlossen. Etwa mit dem Bezirkskrankenhaus in Günzburg für neurologische Notfälle, dem Krankenhaus in Nördlingen für Eingriffe am Herzen oder dem Uniklinikum Augsburg, das sich um Menschen aus dem Landkreis kümmert, die am Thorax oder nach einem Unfall chirurgisch versorgt werden müssen. Weitere Kooperationen sind in Planung.

Eine solche Zusammenarbeit unter Kliniken ist eher ein neues Phänomen. Im Reich der Fallpauschalen hat zuvor lieber jeder für sich gekämpft, vor allem, wenn es um Operationen ging. Denn die bringen nach wie vor am meisten Geld. Je mehr Fälle mit hoher Vergütung der Kassen vor Ort behandelt werden, desto höher waren auch die Einnahmen. Das wäre auch heute noch so, doch die Fallzahlen haben im Zuge der Corona-Pandemie stark abgenommen.

Zwar erhielten die Kliniken Ausgleichszahlungen in Millionenhöhe vom Bund, dennoch wuchsen die Defizite. Laut Geschäftsführerin Greschner habe man die Fallzahlen 2023 im Vergleich zu 2022 um rund fünf Prozent steigern können, doch man liege damit unter dem Ziel, das man sich für dieses Jahr gesetzt habe. Ebenfalls geringer ausgefallen, als erwartet, ist auch die Zahl der Fälle mit hohem Schweregrad.

Lesen Sie dazu auch

Sonja Greschner, Geschäftsführerin bei den Kreiskliniken Dillingen-Wertingen. Foto: Kreiskliniken

Waren die Ziele für die Kliniken Dillingen/Wertingen zu hoch gesteckt?

Die Frage, ob das Ziel zu hoch gesteckt gewesen sei, verneint die Geschäftsführerin. Als man den Plan erstellt habe, sei man beispielsweise noch davon ausgegangen, weiter interventionelle Kardiologie anbieten zu können. Dafür hätte der Linksherzkathetermessplatz (LHKM) von Wertingen nach Dillingen "umziehen" sollen. Geplant war auch die Anschaffung eines neuen Geräts. Die Frage, ob das verwirklicht werden könne, sei bereits damals "wacklig", aber nicht ganz vom Tisch gewesen, so Greschner. Inzwischen ist der Messplatz kein Thema mehr. Das Gerät, das zuvor in Wertingen zum Einsatz kam, ist verkauft. Auch in Dillingen wird es keins geben. Die Eingriffe am Herzen hätten den Kliniken höhere Einnahmen gebracht. Die fallen nun weg. Dennoch könne man weiterhin kardiologische Untersuchungen machen, so die Geschäftsführerin, allerdings nur solche, für die der LHKM nicht gebraucht wird.

Dennoch werde man wohl, nicht wie befürchtet, ein Defizit von 16 Millionen anhäufen, sondern laut Hochrechnung bei 13 Millionen liegen. Zieht man die erwartete Förderung für die Geburtshilfe ab, wären es zwölf Millionen. Um diese Förderung vom Freistaat zu bekommen, ist es nötig, mindestens fünfzig Prozent der Geburten im Landkreis in der Klinik betreut zu haben. Derzeit sieht es laut Greschner mit 470 Babys, die in der Kreisklinik zur Welt gekommen sind, also gut aus. Landkreisweit waren es bislang rund 800. Die Klinik-Geschäftsführerin führt das auf die harte Arbeit des Teams zurück, das sehr gut zusammen funktioniere.

Das ändert sich ab Januar bei den Kreiskliniken

Dennoch muss der Sparkurs weiter vorangetrieben werden. Ab Januar sind bei den Kreiskliniken unter anderem folgende Änderungen geplant: