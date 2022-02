Dillingen/Wertingen

vor 18 Min.

In den Krankenhäusern im Kreis Dillingen wird es wegen Corona eng

Die Situation an den beiden Krankenhäusern im Kreis Dillingen spitzt sich wegen Corona wieder zu - allerdings dieses Mal auf der Normalstation.

Plus Am vergangenen Wochenende galt im Günzburger Krankenhaus ein Aufnahmestopp. Auch die Kliniken in Dillingen und Wertingen mussten ihre Aufnahmekapazitäten reduzieren.

Von Cordula Homann

Wieder ist die Corona-Pandemie der Grund dafür, dass die Krankenhäuser im Landkreis Dillingen - so wie viele andere auch - massive Probleme haben. Erst am vergangenen Wochenende galt im Günzburger Krankenhaus ein Aufnahmestopp. Doch anders als im vergangenen Winter sind nicht die Corona-Fälle auf der Intensivstation das Problem, sondern auf der Normalstation. "Etwa 40 Prozent der Patientinnen und Patienten, die wegen irgendeiner Erkrankung eingeliefert werden, sind corona-positiv und müssen isoliert werden", erklärt Dr. Wolfgang Geisser.

