Besuche in den Krankenhäusern Dillingen und Wertingen sind wieder möglich

Die Kreiskliniken teilen neue Besucherregeln mit. Diese gelten ab Mittwoch, 13. April.

Die Kreiskliniken lockern ihre Besuchsregeln und schalten die Besucherampel auf Orange. Das bedeutet, dass ab Mittwoch, 13. April, Besucher und Besucherinnen unter Einhaltung folgender Regelungen wieder zugelassen sind. Alle benötigen einen aktuellen negativen Corona-Test (Antigen-Schnelltest oder PCR-Test) mit offizieller Bescheinigung einer anerkannten Teststelle. Kann kein Testergebnis vorgelegt werden, ist ein Zutritt nicht möglich. Dies gilt ebenso für Patienten und Patientinnen/Begleitpersonen der Ambulanzen der Kreiskliniken und für die DLG MVZ GmbH in Dillingen und in Wertingen.

Es braucht einen gültigen und offiziellen Testnachweis

Konkret heißt das ab Mittwoch: Besuchszeiten: täglich 13 bis 17 Uhr, Besuchsdauer: maximal eine Stunde, pro Patient/Patientin ein Besucher/Besucherin für eine Stunde pro Tag Besuche erst ab dem 7. Liegetag möglich, in Ausnahmefällen in Absprache mit den behandelnden Ärzten auch früher. Der Besucher/Angehörige kann täglich wechseln, keine Besuche durch Kinder unter 14 Jahren, auch nicht als Begleitperson, Zugang über den jeweiligen Haupteingang. Und: Jeder muss einen negativen Corona-Test mit offizieller Bescheinigung einer anerkannten Teststelle, der beim Betreten des Krankenhauses vorgelegt werden muss, vorweisen und symptomfrei sein, der PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden und der Antigentest nicht älter als 24 Stunden nach Abnahme sein. Diese Testpflicht gilt ebenso für alle vollständig geimpfte, geboosterte oder genesene Personen. Ein Selbsttest ist nicht ausreichend. Es gelten ebenso weiterhin: Registrierung und korrekt ausgefüllte negative COVID-Checkliste (Download unter www.khdw.de). So teilt es das Krankenhaus mit.

Ausnahmefällen bei Sterbenden und bei der Geburtshilfe

Für Notfälle und insbesondere für die Geburtshilfe, bei Sterbenden sowie Palliativsituationen gelten Ausnahmeregelungen. Diese sind: Das Besuchsverbot wird weiterhin bei Covid-19-Patienten- und innen oder Verdachtsfällen aufrechterhalten. Ein Besuch auf den Intensivstationen/IMC ist nur in besonderen Ausnahmefällen und nach vorheriger Abstimmung möglich. Besucher mit Krankheitssymptomen (Fieber, Husten etc.) oder Kontaktpersonen von Coronainfizierten der letzten zehn Tage dürfen die Kreiskliniken nicht betreten.

Weiter gelten auch folgende Hygieneregeln: Während des Besuchs in den Kreiskliniken gelten weiterhin die Corona-Hygieneregeln: Tragen einer FFP2-Schutzmaske, Abstandhalten, Händedesinfektion bei jedem Betreten und Verlassen der Klinik. Zusätzlich zu den vorgeschriebenen Regeln, Verfügungen und Verordnungen prüfen wir laufend die Wirksamkeit der aktuellen Maßnahmen. Bitte informieren Sie sich vor jedem Besucn über die aktuell geltenden Besuchsregeln in den Kreiskliniken. (pm)

