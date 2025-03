Insolvenzgericht genehmigt Schutzschirmverfahren für Kliniken Dillingen-Wertingen

Die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH hat ein Schutzschirmverfahren eingeleitet. Die Gesellschaft, vertreten durch die Geschäftsführung, stellte einen entsprechenden Antrag beim Amtsgericht Nördlingen. Das hat laut einer Pressemitteilung der Kliniken dem Antrag entsprochen und am 19. März die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet. Ziel sei, so heißt es in der Mitteilung, „eine Sanierung der gemeinnützigen Gesellschaft, um die wirtschaftliche Situation der Klinik zu stabilisieren und eine nachhaltige medizinische Versorgung in der Region sicherzustellen“.



Die Eigenverwaltung unter dem Schutzschirm ist ein gerichtliches Sanierungsverfahren zum Erhalt von Unternehmen. Die Geschäftsführung bleibt dabei im Amt, führt die Gesellschaft selbst durch das Verfahren und wird von externer Seite unterstützt. Sanierungsexperte Maximilian Pluta von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH wird zum Sanierungsgeschäftsführer bestellt, um den Restrukturierungsprozess gemeinsam mit Geschäftsführerin Sonja Greschner umzusetzen. Das Amtsgericht Nördlingen bestellte Martin Hörmann von Anchor Rechtsanwälte zum vorläufigen Sachwalter. Seine Aufgabe ist es, das Verfahren im Interesse der Gläubiger zu begleiten.



Der Dillinger Kreistag hatte am 14. März die Notwendigkeit eines Insolvenzverfahrens zur Kenntnis genommen und einem neuen Medizinkonzept zugestimmt. Das soll „eine nachhaltige Lösung für die Klinik an den zwei Standorten in Dillingen und Wertingen“ bringen. Das Verfahren soll die Kliniken sanieren und den Bürgern eine gute medizinische Versorgung bieten – auch zusammen mit dem geplanten Versorgungsverbund Nordschwaben.

Eigenverwaltung soll Planungssicherheit für Kliniken bringen

Sanierungsgeschäftsführer Maximilian Pluta: „In den kommenden Monaten werden wir eine tragfähige Lösung erarbeiten. Wir müssen die Klinik so aufstellen, dass sie langfristig erfolgreich wirtschaften kann. Das ist unser Ziel. Wir werden beide Standorte erhalten.“ Ein Restrukturierungsteam von PLUTA unterstütze die Klinik in den kommenden Monaten. Neben Pluta arbeiten im Team Diplom-Betriebswirt Ludwig Stern, die Rechtsanwälte Florian Zistler, Markus Fünning, Daniel Barth, Peter Roeger sowie die Wirtschaftsjuristen Dennis Stroh und Celine Plaschke. Der vorläufige Sachwalter Martin Hörmann von Anchor Rechtsanwälte erklärt: „Die Eigenverwaltung bietet Planungssicherheit für die Klinik und berücksichtigt gleichzeitig die Interessen der Gläubiger. In den kommenden Monaten werde ich die Fortführung und Sanierung im Sinne der Gläubiger begleiten.“ (AZ)