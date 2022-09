Dillingen/Wertingen

12:00 Uhr

Nach Stationsschließung: Das ist die Situation im Dillinger Krankenhaus

Plus Personalmangel, Urlaubszeit und Corona: Die Lage in den Kliniken bleibt angespannt, noch immer fehlt es an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Aber es gibt Hoffnung.

Von Simone Fritzmeier

Sonja Greschner redet nicht lange um den heißen Brei herum: "Wir haben immer noch eine sehr herausfordernde Situation, der wir uns weiter stellen müssen." Das bedeutet, so bestätigt es die Geschäftsführerin der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen, auf Nachfrage unserer Redaktion, dass auch noch den kompletten September lang eine internistische Station geschlossen bleiben muss – bis auf Weiteres.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

