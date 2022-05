Schiris danken den Krankenhäusern im Kreis Dillingen

Weil die Nikolausfeier wegen der Corona-Pandemie ausfiel, ließen sich die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen im Kreis etwas Neues einfallen.

Die gesamte Belegschaft der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen ist überwältigt und beeindruckt von der Solidarität und den Spendenangeboten, welche sie von Unternehmen oder Einzelpersonen angesichts der Corona-Krise erreichen.

Die Schiedsrichtergruppe Donau hat alle ihre Tombola-Gewinne an Mitarbeitende der Krankenhäuser verschenkt. Im Bild von links Ulrich Reiner, Obmann SRG Donau, Sonja Greschner, Geschäftsführerin der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen, Timur Kaya, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der Kreisklinik St. Elisabeth Dillingen und Richard Mayershofer, Organisator der Tombola. Foto: Kreiskliniken

Was die Corona-Pandemie um sie herum und auf der ganzen Welt angerichtet hat und mit wie viel Engagement und persönlichem Risiko sich Krankenhausmitarbeitende, allen voran Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte, um die Kranken kümmern – gerade auch im Landkreis Dillingen –, hat auch die Schiedsrichtergruppe SRG Donau gesehen.

Die Preise wurden in den Krankenhäusern verlost

Da 2021 die Nikolausfeier des Vereins mit traditioneller Tombola aufgrund der Pandemie ausfallen musste, hat die Gruppe entschieden, die Preise an die Mitarbeitenden der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen weiterzugeben.

Mit der Aktion sollten diejenigen bedacht werden, die in der Corona-Pandemie an vorderster Front standen und, wie in den Kliniken, tagtäglich ihren Einsatz leisten.

Im Zuge eines Losverfahrens konnten sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreiskliniken für einen Gewinn bewerben. Sie durften sich über Karten für Heimspiele des 1. FC Heidenheim und des FC Augsburg, Karten für den Tierpark Hellabrunn und den Zoo in Augsburg sowie Gutscheine der Bäckerei Gnaier freuen. (pm)

