Dillingen/Wertingen

07:52 Uhr

Dieses syrische Paar will auch in Deutschland erfolgreich sein

Thuraya Barhoum und Yazan Altahan mit Töchterchen Rossana in ihrem Wohnzimmer in Dillingen. Beide schauen hoffnungsvoll in ihre Zukunft in Deutschland.

Plus Yazan Altahan und seine Frau Thuraya Barhoum haben sich schnell im Landkreis Dillingen eingelebt. Für diese Gesellschaft seien sie "ganz gute Personen".

Das Treffen mit dem sympathischen syrischen Ehepaar, Yazan Altahan und seine Frau Thuraya Barhoum, findet in deren Wohnung in Dillingen statt. Mit dabei ist die kleine Rossana, vor gut einem Jahr in Augsburg auf die Welt gekommen. Beide sprechen sehr gut Deutsch. Dafür haben der 27-Jährige und die 26-Jährige nicht nur Integrationskurse besucht, sondern sich mit zusätzlichen Kursen weitergebildet.

