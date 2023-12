Unfallflucht und Randale: Polizei bittet nach Fällen in Dillingen und Wertingen um Mithilfe

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Vorfälle in Dillingen und Wertingen beobachtet haben. Es geht um Sachbeschädigung – und ein Toilettenhäuschen.

Die Polizei sucht bei drei Fällen, die sich in den vergangenen Tagen im Kreis Dillingen ereignet haben, nach Zeugen. Im ersten Fall hat ein Autofahrer am Montag, 11. Dezember, zwischen 10 und 11 Uhr einen BMW 320 d beschädigt, der auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts im Kasernplatz in Dillingen geparkt war. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0.

Ein weiteres Auto wurde am Dienstag, 12. Dezember, zwischen 8 und 16.30 Uhr demoliert. Bisher unbekannte Täter beschädigten mutwillig die Motorhaube eines Autos, das auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen abgestellt war. Als weiterer möglicher Tatort komme laut dem Autobesitzer ein Parkplatz eines Wertinger Supermarkts in Betracht. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0.

Angriff auf Toilettenhäuschen in Hirschbach: Polizei sucht Zeugen

In Wertingen haben sich zudem bislang unbekannte Täter am Samstag, 9. Dezember, gegen 20 Uhr einen Spaß erlaubt. Sie warfen in der St.-Peter-Straße im Wertingen Ortsteil Hirschbach mutwillig ein mobiles Toilettenhäuschen um und verursachten so einen Schaden von ungefähr 280 Euro.

Die PI Dillingen und die Polizeistation Wertingen bitten um Zeugenhinweise unter der Telefon 09071/560, bzw. 08272/9951. (AZ)

