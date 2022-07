Zwei Ärzte verlassen das Wertinger Krankenhaus

Sowohl Dr. Jochen Hehl, als auch Dr. Ralph Schulze haben Ende Juni das Wertinger Krankenhaus verlassen.

Seit 2011 war Dr. Jochen Hehl als Chefarzt der Hauptabteilung Anästhesie und Intensivmedizin mit dem Schwerpunkt Notfallmedizin an der Kreisklinik Wertingen tätig. Wie die Geschäftsführung der beiden Krankenhäuser Dillingen und Wertingen mitteilte, legte der Mediziner Wert auf eine fachlich hoch qualifizierte und individuelle Behandlung sowie Betreuung von Patientinnen und Patienten und erarbeitete sich damit bei Kollegen, Patienten und niedergelassenen Kooperationspartnern sowie kooperierenden Kliniken in den Jahren seiner Tätigkeit für die Kreisklinik Wertingen einen überregionalen Ruf.

Dr. Hehl war auf Dr. Helmut Glungler gefolgt, der Anästhesie und Intensivmedizin für 33 Jahre prägte. Besonders hervorzuheben sei Hehls starkes Engagement im Notarztwesen.

Die Kardiologie wird in Dillingen neu aufgebaut

Hehl schied zum 30. Juni aus dem Dienst aus, genauso wie sein Kollege, Dr. med. Ralph Schulze. Dieser war seit 2018 in Wertingen und zuletzt Chefarzt der Hauptabteilung Innere Medizin mit Schwerpunkt KardiologMit der medizinischen Neuausrichtung der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH, die zum Jahreswechsel 2020/2021 eingeläutet worden ist, wird der Schwerpunkt Kardiologie in Dillingen strukturell neu aufgebaut werden. Ziel ist es, im Jahr 2023 den kardiologischen Schwerpunkt an der Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen sowohl invasiv als auch nicht-invasiv etabliert zu haben. Das Jahr 2022 stellt dabei eine Übergangsphase dar, um die Versorgung der kardiologischen Patientinnen und Patienten umfänglich sicherzustellen.

Gleichzeitig wird die Altersmedizin, im Speziellen die Akutgeriatrie, noch im Jahr 2022 als Hauptabteilung an der Kreisklinik Wertingen etabliert werden mit der Vision, ein geriatrisches Versorgungsnetz im Landkreis Dillingen aufzubauen, um der demographischen Entwicklung und den sich daraus zunehmend ergebenden medizinischen Notwendigkeiten Rechnung zu tragen.

Dr. Schulze und Dr. von Hoch sorgten für einen überregional guten Ruf des Wertinger Hauses

Im Zuge der Neugestaltung hat sich Dr. Schulze nach reiflicher Überlegung im gegenseitigen Einvernehmen entschieden seine chefärztliche Tätigkeit an der Kreisklinik Wertingen niederzulegen. Dr. Schulze hat mit Beginn seiner Tätigkeit als Chefarzt die Kardiologie an der Kreisklinik Wertingen seit 2018 wieder gestärkt. Er und Dr. Franz von Hoch legten dabei laut Pressemitteilung ihren Fokus auf die Behandlung von Herz-Kreislauferkrankungen sowohl hinsichtlich der nicht invasiven Kardiologie als auch der invasiven Prozeduren im Herzkatheterlabor und sorgten für einen überregional guten Ruf der Klinik.

Lesen Sie dazu auch

Hehl und Schulze hätten sich neben dem strukturellen Auf- und Ausbau auch für die Gewinnung und den Aufbau des dafür notwendigen Ärzte- und Pflege-Teams sowie dessen fortwährender Fort- und Weiterbildung mit Etablierung und stetiger Weiterentwicklung engagiert.

Aufsichtsratsvorsitzender der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH, Landrat Leo Schrell, lobte die gute Zusammenarbeit mit den beiden Ärzten und bedankte sich auch im Namen des Aufsichtsratsgremiums und der Geschäftsführung der Kreiskliniken. (AZ)