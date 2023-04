Zweimal Vorfahrt missachtet - zweimal kracht es im Kreis Dillingen

Die Polizei meldet Unfälle in Dillingen und Wertingen. Es kommt zu hohen Sachschäden.

Eine 31-jährige Fahrerin wollte am frühen Dienstagmorgen von der Zusammaltheimer Straße in Wertingen nach links auf die Staatsstraße 2033 in Richtung Augsburg abbiegen. Dabei übersah sie einen Lkw, der im Gegenverkehr fuhr und prallte mit diesem zusammen. Durch den Aufprall kam der Lkw nach links von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stehen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 3500 Euro.

An der Kreuzung in Dillingen

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 13 Uhr an der Einmündung der Regens-Wagner-Straße auf die Prälat-Hummel-Straße in Dillingen. Hierbei übersah eine 54-jährige Fahrerin beim Einfahren in die Prälat-Hummel-Straße eine vorfahrtsberechtigte 59-jährige Fahrerin mit ihrem Wagen. Es entstand ein Sachschaden von rund 6100 Euro, ein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)