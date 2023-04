Dillingen

18:00 Uhr

Wie ein alkoholsüchtiger Mann aus dem Kreis Dillingen einen Neustart schaffte

Plus Ein Mann aus dem Landkreis Dillingen hat den Weg aus der Sucht gefunden. Geholfen haben ihm eine Langzeittherapie, weniger Stress und die Brandmalerei.

Von Philipp Nazareth Artikel anhören Shape

Der Mann, um den es in dieser Geschichte geht, führt heute ein aktives und zufriedenes Leben. Er kann sich für ein außergewöhnliches Hobby begeistern – die Brandmalerei –, fährt gerne Fahrrad und unternimmt mit seiner Partnerin ausgiebige Wandertouren. Der 46-Jährige geht auch einer geregelten Arbeit nach und ist Familienvater für einen Sohn und eine Stieftochter. So gut lief es für den Mann aus dem Landkreis Dillingen nicht immer. Noch vor zwei Jahren, als er am Tag zwischen sieben und zehn Bier trank, hätte ihn seine Partnerin fast verlassen. "Ich bin betrunken Baumaschinen gefahren, auch Lkw oder mit dem eigenen Auto", erinnert sich der Mann fassungslos. Doch ein Beratungsgespräch in der Dillinger Suchtfachambulanz bringt damals die Wende. Seit bald zwei Jahren ist der 46-Jährige abstinent.

Wo hört Genuss auf? Und wo beginnt Sucht? Fragen, die sich viele Menschen gerade um das Osterfest stellen. Wenn mit der Nacht zum Ostersonntag die Fastenzeit endet, ist es nämlich geschafft mit dem Verzicht. Seien es der geliebte Kaffee, Süßigkeiten, Fleisch oder eben jenes Genussmittel, das in unserer Gesellschaft eine ganz präsente Rolle spielt: der Alkohol. Doch wie blickt ein Suchterkrankter auf diese doch recht einfachen Bemühungen zum Verzicht?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen