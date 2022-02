Dillingen

06:00 Uhr

Wie geht es der Dillinger Polizei nach dem Polizistenmord in Kusel?

Plus In Rheinland-Pfalz werden zwei junge Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle getötet. Wie geht die Dillinger Polizei mit dem Vorfall um?

Von Annemarie Rencken

Bei einer Verkehrskontrolle in Kusel in Rheinland-Pfalz sterben eine junge Polizistin in Ausbildung und ihr Kollege. Getötet durch diejenigen, die sie wohl beim Wildern ertappt haben - davon geht die Staatsanwaltschaft aktuell aus. Bundesinnenministerin Nancy Faeser verglich die Tat mit einer Hinrichtung. Viele Details sind noch offen, die Ermittlungen laufen. Während die Tat Menschen in ganz Deutschland schockte, müssen auch bayerische Kolleginnen und Kollegen der Getöteten weiterarbeiten und zur Streife fahren. Wie geht es ihnen, wenn sie von so einer brutalen Tat gegenüber anderen Beamten erfahren?

