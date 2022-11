Wie steht es um die Bereitschaft zum Teilen in schweren Zeiten?

Der Martinstag erinnert daran, mit Menschen zu teilen, die weniger haben. Viele sorgen sich, dass es immer mehr werden, die weniger haben. Wie steht es um die Bedürftigen-Hilfe im Kreis?

Die Legende von Sankt Martin fußt auf einer Geschichte, die sich im frühen Mittelalter in Frankreich zugetragen haben soll. Es ist kalt, ein Offizier hoch zu Ross sieht einen frierenden Mann und entschließt sich kurzerhand, seinen Mantel zu teilen. Der Sankt-Martin-Tag soll an diesen Akt der Nächstenliebe erinnern. Doch wie steht es eigentlich um die Bereitschaft, anderen zu helfen, wenn die Zeiten für alle immer schlechter werden?

Es ist kalt auch an diesem Vormittag in Dillingen. Heute ist viel los in der Klosterstraße 8. Gabriele Pietsch muss, während sie erzählt, immer wieder zum Kassieren. Mal zwei Euro, mal neun Euro legen ihre Kundinnen und Kunden auf den Tisch. Es sind symbolische Beträge für das, was sie bekommen. Pietsch leitet die Kleiderkammer des BRK in Dillingen. Dort gibt es aber nicht nur Klamotten, sondern auch Bücher, Spiele, Haushaltswaren und Geschirr finden sich in den Räumlichkeiten der Kleiderkammer. Sogar ein Brautkleid hängt an einem Bügel im Gang. "Wie viel kostet die Mütze, Madame?", fragt eine Frau mit Kopftuch. "50 Cent", sagt Pietsch. "Und Kindersachen einen Euro."

70 Prozent der Spenden ist in einem guten Zustand

Das Team der Kleiderkammer sortiert Brauchbares von Unbrauchbarem, hängt alles auf Bügel und präsentiert die Waren in den Verkaufsräumen. Die Bereitschaft, Sachspenden abzuliefern, sei nach wie vor hoch, berichtet die Leiterin. 70 Prozent der Spenden seien brauchbar, sagt Pietsch. "Beim Rest muss man sich manchmal schon fragen … Manche bringen Elektrogeräte, die nicht mehr funktionieren." Dennoch sei man zufrieden, die Spendenbereitschaft sei nach wie vor hoch. Zu Beginn des Ukraine-Krieges habe man sogar einen Annahmestopp gehabt, weil kein Platz mehr für all die Spenden gewesen sei. Ansonsten nehme und biete man Sommer- und Winterkleidung ganzjährig an. "Was knapp wird, sind manchmal Männerschuhe und Männerkleidung", sagt Pietsch. "Die Männer tragen die Sachen, bis es nimmer geht." Dementsprechend weniger landet auch in der Kleiderkammer. Der Schritt über die Türschwelle der gemeinnützigen Einrichtung ist aber für manche Kundinnen und Kunden kein leichter. "Manchen sieht man es nicht an, dass sie bedürftig sind", gibt Pietsch zu bedenken, betont aber: "Niemand wird hier schief angeschaut. Manchmal ist es eben so, dass man bedürftig ist."

Die Dillinger Niederlassung ist jedoch nur eine von drei Kleiderkammern im Landkreis. BRK-Kreisgeschäftsführer Stephan Härpfer muss dafür sorgen, dass es sie auch in Zukunft geben wird. "Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das des Geschäftsführers, der die Zahlen im Blick haben muss, und das des Helfers, der die Menschen unterstützen will." Das Problem: Wasserwacht, Rettungsdienst, Fahrdienste. Die Energiekosten steigen überall.

"Und es werden einfach immer mehr Bedürftige." Die Preise in der Kleiderkammer werden sich wohl moderat erhöhen, sagt Härpfer. Dennoch sei da der Spielraum eng. Einnahmen generiert das BRK in den Kleiderkammern nicht nur aus dem Verkauf der Sachen für einen symbolischen Betrag, sondern auch mit den Kleidern, die nicht mehr gut genug für den Verkauf in den Kleiderkammern sind. "Das sage ich auch ganz offen." Die unbrauchbaren Kleider würden an Textilverwerter weiterverkauft. Große Profite würden damit aber nicht gemacht, betont Härpfer. Auch wenn manche Kritiker das vermuteten.

Die Zahl der Bedürftigen bei der Tafel steigt, die Spenden werden weniger

Andernorts ist man mit der Menge der Sachspenden weniger zufrieden. Bei der Tafel, die Ausgabestellen in Dillingen, Lauingen, Wertingen und Höchstädt hat, ist man besorgt. Caritas-Geschäftsführer Alexander Böse sagt, man sei inzwischen an einem Punkt, an dem man "die weiße Fahne schwenken" müsse. Von knapp 600 Tafelberechtigten Anfang des Jahres sei man nun bei 1400. Allein 500 Ukrainer seien dazugekommen, aber auch deutsche Staatsangehörige und Geflüchtete aus anderen Ländern.

"Wir wollen trotz allem keinen Aufnahmestopp verhängen", betont Böse. Doch momentan sei es schwierig, das System Tafel am Laufen zu halten. Denn in der Satzung der Einrichtung stehe, dass diese gegründet wurde, um Lebensmittelverschwendung entgegenzutreten. Ursprünglich war gedacht, Lebensmittel, die kurz vor dem Ablaufdatum stehen, an Bedürftige weiterzuverteilen. Doch die Supermärkte spendeten immer weniger solcher Lebensmittel, so die Beobachtung des Caritas-Geschäftsführers.

Tafeln wurden gegründet, um Lebensmittel, die nicht mehr lange haltbar sind, an Bedürftige zu verteilen. Doch diese Lebensmittel reichen inzwischen nicht mehr. Foto: Waltraud Grubitzsch, dpa (Symbol)

"Auch Bürger aus der Mitte greifen inzwischen auf solche reduzierten Waren im Supermarkt zurück." Das sei jedoch weniger Vorwurf als Feststellung. Hinzu komme, dass auch die Supermärkte angesichts hoher Kosten straffer kalkulieren. "Im Durchschnitt müssen wir nun pro Woche für 1000 Euro Lebensmittel zukaufen", sagt Böse. "Wir haben Familien, die bitten um eine Vollversorgung. Das können wir aber schlicht nicht leisten." Hinzu komme, dass alles von Ehrenamtlichen gestemmt werde. Man habe sich nun an die Bürgermeister im Kreis gewandt und um Hilfe gebeten. Der Hilferuf soll zunächst in den Gemeindetag getragen werden. Von Privatpersonen sei die Bereitschaft, Lebensmittel für die Tafel zu spenden, nach wie vor da. Doch die Spenden an die Caritas als gemeinnützige Organisation seien extrem zurückgegangen. Zwischen 2014 und 2022 um 140 Prozent.

Um die Tafel zu unterstützten, hat auch der Rotary Club eine Spendenaktion gestartet und bat Kunden des Holzheimer Edeka-Marktes, ein Päckchen mehr zu kaufen. Zusammengekommen seien Waren in einem geschätzten Wert von 1500 Euro. Nudeln, Reis, Konserven und 150 Euro in Bar konnten die Ehrenamtlichen der Tafel am Ende der Aktion entgegennehmen, schreibt der Club und freut sich: "Gerade kurz vor Martini waren viele Kunden gerne bereit, mit einem Beitrag zur Linderung der Not der Bedürftigen beizutragen." Es gibt sie also noch, die Nächstenliebe in schweren Zeiten.